Speranza, sul Covid dobbiamo resistere ancora sei mesi (Di domenica 13 settembre 2020) AGI - "dobbiamo ancora mantenere il distanziamento, portare le mascherine, lavarci le mani, ma non è per sempre: dopo l'autunno e l'inverno vedremo la luce": lo ha affermato il ministro della salute, Roberto Speranza, in un'intervista a Repubblica in cui ha spiegato che "una cura e un vaccino per il Covid sono vicini" e quindi si tratta di "resistere altri sei mesi". In questo senso ha ricordato che l'Ue sta comprando un pacchetto di vaccini "6+1, quello di Astra Zeneva è uno dei sei ed è in fase più avanzata". Sul ritorno a scuola Speranza chiede di mettere fine a "polemiche inutili" perche' "non è un problema della ministra Azzolina ma di tutti noi". Sulla scuola "risorse senza precedenti" "Abbiamo fatto ...

