Regionali | Zingaretti | ‘mobilitiamoci tutti | non buttiamo nessun voto’

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "Agli elettori delle forze politiche alleate dico: rimanete con le vostre identità, ma di fronte a sistemi a turno unico io vi domando cos'altro deve accadere per non far scattare ora la parola unità per fermare le destre in tutto il Paese? E' possibile farlo attorno alle candidature più competitive. Non buttiamo nessun voto. Facciamo una cosa che sembrava impossibile: non chiediamo voti solo contro ma consenso, coscienti di aver fatto e poter fare". Così il segretario dem Nicola Zingaretti, chiudendo la Festa Nazionale dell'Unità a Modena.

