PlayStation 5 vs Xbox Series X/S, la console Sony è ancora la più desiderata nei sondaggi (Di domenica 13 settembre 2020) IGN ha indetto un nuovo sondaggio su Twitter, nel quale chiedeva ai suoi utenti quale console next-gen avrebbero acquistato.Già in passato la testata giornalistica aveva fatto la stessa domanda ai suoi seguaci, ma ora, con l'annuncio di Xbox Series S e l'arrivo di nuove (poche) informazioni, era lecito domandarlo un'altra volta.Il risultato? Nonostante l'arrivo di Series S, la console next-gen a buon mercato, il popolo si è nuovamente espresso in favore di PlayStation 5 e con un largo margine.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 13 settembre 2020) IGN ha indetto un nuovoo su Twitter, nel quale chiedeva ai suoi utenti qualenext-gen avrebbero acquistato.Già in passato la testata giornalistica aveva fatto la stessa domanda ai suoi seguaci, ma ora, con l'annuncio diS e l'arrivo di nuove (poche) informazioni, era lecito domandarlo un'altra volta.Il risultato? Nonostante l'arrivo diS, lanext-gen a buon mercato, il popolo si è nuovamente espresso in favore di5 e con un largo margine.Leggi altro...

uagna_geo : La news è la seguente - adittileo : Microsoft Xbox One X 1TB Console, Black, CYV-00001 itemprop= name Microsoft Xbox One X 1TB Console, Black, CYV-00001 - zazoomblog : Xbox PlayStation e Nintendo insieme per la Giornata Nazionale dei Videogiochi. Microsoft con un tweet di pace -… - ADITISH55530569 : Microsoft Xbox One X 1TB Console, Black, CYV-00001 itemprop= name Microsoft Xbox One X 1TB Console, Black, CYV-00001 - milagrosNL_1618 : RT @peru21noticias: ‘Star Wars: Squadrons’ ha culminado su desarrollo [VIDEO] -