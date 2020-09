Fabrizio Piscitelli è morto | chi era l’ultras Lazio Diabolik e causa morte

(Di domenica 13 settembre 2020): chi era l’ultras, storico capo ultrànoto anche come. Con precedenti nel narcotraffico,è stato ucciso da un misterioso killer vestito da runner che gli avrebbe sparato in testa, di spalle, nei pressi del Parco degli Acquedotti.aveva 53 anni ed era noto alla giustizia: proprio al traffico di droga, e più precisamente a un regolamento di conti, sembrano ricondurre le prime ricostruzioni dell’accaduto. A dare l’allarme è stato un passante testimone del delitto. ...

Nel quartiere, l'Appio -Latino, li conoscono tutti. Dopo la morte di Diabolik, alias Fabrizio Piscicelli, ex capo degli Ultras della Lazio, gli Irriducibili come si chiamavano prima di cambiare nome, ...