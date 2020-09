Azzolina su DAD | “Dovrebbe essere usata solo alla secondaria”

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 13 settembre 2020) Luciaè stata ospite della redazione del Corriere della sera. Nell’occasione ha concesso un’intervista nel corso di cui ha esaltato tutti i successi della scuola italiana nell’ultimo periodo. Il ministro dell’Istruzione ci ha tenuto a dire: “La scuola ha fatto in pochi mesi ciò che non ha fatto in 20 anni”. Oltre alle domande dei giornalisti,ha risposto anche quelle pervenute dai lettori nell’ambito dell’iniziativa “Il tempo delle donne”. L’argomento centrale è stata la problematica riapertura degli istituti in periodo di pandemia.ministra sono stati inviati oltre 1.200 quesiti.: “Lo studente può abbassare le mascherine se c’è il metro di distanza” Riguardo le scuole ...