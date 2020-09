Tour2020 | Kragh Andersen vince la 14^ tappa | Roglic resta leader

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 settembre 2020) LIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sorensi è aggiudicato la quattordicesimadel Tour de France 2020 da Clermont-Ferrand a Lione, nella quale i corridori hanno affrontato ben cinque GPM per un totale di 194 chilometri. Al termine di una frazione impegnativa, la vittoria finisce nelle mani del danese del Team Sunweb, capace di fare il vuoto ad un paio di chilometri dal termine. Chiudono il podio Luka Mezgec e Simone Consonni. La maglia giallanelle mani di Primoz(Team Jumbo-Visma): lo sloveno rimanedella generale in vista del ‘tappone alpinò. Niente da fare per la maglia verde Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) che non riesce a tenere il ritmo del gruppo maglia gialla. Lontani dalla testa anche Thibaut Pinot e Caleb Ewan. ...