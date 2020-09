Top Chef | morto il cuoco Aaron | aveva 34 anni

(Di sabato 12 settembre 2020) Si è spento all’età di 34loGrissom, protagonista della trasmissione statunitense “Top”. Èin seguito ad un incidente stradale, mentre era in motocicletta. In base alle prime ricostruzioni sembra che l’uomo abbia perso il controllo della motocicletta dopo aver colpito il marciapiede mentre stava percorrendo una rotatoria.lo… L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Movieplayer.it

