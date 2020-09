Sanità | De Luca non vuole medaglie ma avverte gli avversari | “Non rompete le scatole”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Il governatore della Campania torna a Benevento e lo fa per un’occasione speciale, l’inaugurazione del percorso rosa dedicato alla lotta contro la violenza di genere. Attivato il progetto “Florence” al San Pio e per questa iniziativa non poteva mancare il presidente della Regione, Vincenzo De. PROGETTO FLORENCE – “Questa è una giornata molto significativa per me perchè parte un progetto importantissimo. Ho sempre affermato che questo sarebbe stato l’anno delle donne. La violenza di genere è un problema drammatico, viviamo in una società tossica ed è per questo che serve un percorso di tutela. Mi viene in mente Tiziana Cantone, donna sottoposta a un calvario social, non è accettabile. Alle donne sarà garantita assistenza, morale, ...