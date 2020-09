Regionali, Di Maio: “Nessun rischio per il Governo” (Di sabato 12 settembre 2020) “Per il Governo non ci sarebbe alcun rischio”. Così Luigi Di Maio sull’eventuale esito negativo alle elezioni Regionali del prossimo 20 e 21 settembre. ROMA – Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha rilasciato delle brevi quanto importanti dichiarazioni circa le imminenti elezioni Regionali, mettendo le mani avanti in caso di risultati negativi del Movimento 5 Stelle e, più in generale, per la maggioranza che sostiene Conte. Di Maio: “Nessun rischio per il Governo” Per le elezioni Regionali “io non faccio previsioni, ma mi affido alle urne e ai cittadini che hanno sempre la lucidità e l’esperienza per valutare le diverse proposte“. E’ quanto afferma ... Leggi su newsmondo (Di sabato 12 settembre 2020) “Per il Governo non ci sarebbe alcun”. Così Luigi Disull’eventuale esito negativo alle elezionidel prossimo 20 e 21 settembre. ROMA – Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di, ha rilasciato delle brevi quanto importanti dichiarazioni circa le imminenti elezioni, mettendo le mani avanti in caso di risultati negativi del Movimento 5 Stelle e, più in generale, per la maggioranza che sostiene Conte. Di: “Nessunper il Governo” Per le elezioni“io non faccio previsioni, ma mi affido alle urne e ai cittadini che hanno sempre la lucidità e l’esperienza per valutare le diverse proposte“. E’ quanto afferma ...

Roma, 12 set. (askanews) - "Nessun rischio" per il governo dalle prossime elezioni regionali, "pensiamo a lavorare, andiamo avanti. Dobbiamo dare risposte concrete ai cittadini che in questi mesi hann ...

«Siamo tranquillissimi. Cercano soldi in Russia, a San Marino, in Svizzera. Non ci sono. Conosco due di quelle persone, sono persone oneste e corrette quindi dubito che abbiano fatto qualcosa di sbagl ...

