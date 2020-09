MotoGP | Vinales centra la pole a Misano Secondo Morbidelli | quarto Rossi

Leggi su itasportpress

(Di sabato 12 settembre 2020) Dopo weekend di difficoltà la Yamaha torna nelle prime file. Al Gran Premio di San Marino sarà Mavericka scattare dalla prima posizione. Grande prestazione dello spagnolo che alle sue spalle avrà Franco. Terza piazza per l'altro pilota Yamaha Fabio Quartararo. Anche Valentinoritrova il sorriso piazzandosi in quarta posizione.GPINcaption id="attachment 1007257" align="alignnone" width="300" Maverick Viñales (getty images)/captionDifficoltà invece per Andrea Dovizioso che si è qualificato solo nono. In grande difficoltà Alex Marquez che in sella alla Honda Repsol ha fatto registrare il 21esimo tempo. ITA Sport Press.