IEG, VOICE: richieste a Di Maio dal settore orafo gioielliero (Di sabato 12 settembre 2020) (Teleborsa) – Le associazioni di categoria CNA Orafi Nazionale, Confartigianato Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera, Confindustria Federorafi, Federpreziosi Confcommercio, Assocoral, hanno scelto VOICE, l’appuntamento mondiale del settore orafo gioielliero – organizzato da IEG, Italian Exhibition Group – che con 370 aziende presenti “dà voce” al settore, per presentare al Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio una vera e propria chart con le proprie istanze. Il documento avanza precise richieste in tema di internazionalizzazione: velocizzazione dell’iter parlamentare per ratificare la Convenzione di Vienna sui metalli preziosi, attivazione di help desk per i contenziosi delle aziende con i paesi ... Leggi su quifinanza (Di sabato 12 settembre 2020) (Teleborsa) – Le associazioni di categoria CNA Orafi Nazionale, Confartigianato Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera, Confindustria Federorafi, Federpreziosi Confcommercio, Assocoral, hanno scelto, l’appuntamento mondiale del– organizzato da IEG, Italian Exhibition Group – che con 370 aziende presenti “dà voce” al, per presentare al Ministro degli Affari Esteri Luigi Diuna vera e propria chart con le proprie istanze. Il documento avanza precisein tema di internazionalizzazione: velocizzazione dell’iter parlamentare per ratificare la Convenzione di Vienna sui metalli preziosi, attivazione di help desk per i contenziosi delle aziende con i paesi ...

informazionecs : IEG riparte a Vicenza fiera con “VOICE” - 18Karati : IEG, VOICE: a #Vicenza la voce di oltre 100 autorevoli speaker per la ripartenza del settore orafo. Scopri di più… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! IEG: in anteprima a VOICE i global trend decisivi del settore - PCagnan : Il gioiello torna a Vicenza con Voice, la fiera ibrida di Ieg - Nord Est Economia ?@IEGexpo? ?@xVicenzaOro? -

Ultime Notizie dalla rete : IEG VOICE IEG, VOICE: richieste a Di Maio dal settore orafo gioielliero Teleborsa IEG, VOICE: richieste a Di Maio dal settore orafo gioielliero

(Teleborsa) - Le associazioni di categoria CNA Orafi Nazionale, Confartigianato Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera, Confindustria Federorafi, Federpreziosi Confcommercio, Assocoral ...

VOICE: il settore orafo-gioelliero torna a brillare con Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - E' iniziato il conto alla rovescia per VOICE – Vicenzaoro International Community Event, il summit ideato da IEG – Italian Exhibition Group e nato dall'ascolto delle aziende e del mercat ...

(Teleborsa) - Le associazioni di categoria CNA Orafi Nazionale, Confartigianato Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera, Confindustria Federorafi, Federpreziosi Confcommercio, Assocoral ...(Teleborsa) - E' iniziato il conto alla rovescia per VOICE – Vicenzaoro International Community Event, il summit ideato da IEG – Italian Exhibition Group e nato dall'ascolto delle aziende e del mercat ...