F1 Gp Mugello 2020 | Hamilton in pole Leclerc sorprende | la griglia di partenza

SkySportF1 : Leclerc: '5° posto al Mugello con la Ferrari è miglior risultato possibile' #SkyMotori #F1 #Formula1 #TuscanGP - SkySportF1 : Vettel escluso dal Q3? I dettagli: - Gazzetta_it : Al #Mugello e a #Misano i giorni storici dell'Italia dei motori - ilcirotano : Hamilton: 'Bottas mi ha spinto al limite. Mugello duro ma fenomenale' - - ASgrulletti : RT @SkySportF1: Leclerc: '5° posto al Mugello con la Ferrari è miglior risultato possibile' #SkyMotori #F1 #Formula1 #TuscanGP https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Mugello 2020

Firenze, 12 settembre 2020 - Prosegue lo storico weekend del Mugello, che per la prima volta nella storia ospita una gara del Mondiale di Formula 1. Pole position per Hamilton nel primo gran premio d ...Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP di Toscana 2020, nona tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito del ugello. I piloti si sono dati battaglia per la conquista della pole ...