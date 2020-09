Calciomercato Juventus, assist dal Barcellona: Suarez non convocato! (Di sabato 12 settembre 2020) La Juventus continua a lavorare per massimizzare la resa di questa finestra di Calciomercato atipica. Il nome che sta facendo impazzire la tifoseria bianconera è certamente quello di Luis Suarez. L’attaccante del Barcellona si è visto mettere alla porta da Ronald Koeman, neo allenatore blaugrana, incaricato di aprire un nuovo e fresco ciclo vincente. L’uruguaiano ha subito un lungo stop all’inizio dell’anno, e spesso nelle ultime stagioni, ha avuto fastidi di tipo infiammatorio al ginocchio. Inoltre è un carissimo amico di Lionel Messi, che sicuramente non gradirebbe una cessione dell’attaccante. Ma ci sono più indizi che portano a pensare che il pistolero sarebbe pronto a trasferirsi in bianconero, ultimo dei quali le parole di Federico Cherubini, responsabile ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 12 settembre 2020) Lacontinua a lavorare per massimizzare la resa di questa finestra diatipica. Il nome che sta facendo impazzire la tifoseria bianconera è certamente quello di Luis. L’attaccante delsi è visto mettere alla porta da Ronald Koeman, neo allenatore blaugrana, incaricato di aprire un nuovo e fresco ciclo vincente. L’uruguaiano ha subito un lungo stop all’inizio dell’anno, e spesso nelle ultime stagioni, ha avuto fastidi di tipo infiammatorio al ginocchio. Inoltre è un carissimo amico di Lionel Messi, che sicuramente non gradirebbe una cessione dell’attaccante. Ma ci sono più indizi che portano a pensare che il pistolero sarebbe pronto a trasferirsi in bianconero, ultimo dei quali le parole di Federico Cherubini, responsabile ...

