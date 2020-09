Barcellona, Suarez e Vidal non convocati: Juve e Inter più vicine? (Di sabato 12 settembre 2020) Oggi parte il Barcellona di Ronald Koeman, e lo fa senza Luis Suarez e Arturo Vidal. Alle 19 amichevole col Nastic, e quindi primo appello per vedere chi c'è e chi non c'è in una squadra con tanti ... Leggi su gazzetta (Di sabato 12 settembre 2020) Oggi parte ildi Ronald Koeman, e lo fa senza Luise Arturo. Alle 19 amichevole col Nastic, e quindi primo appello per vedere chi c'è e chi non c'è in una squadra con tanti ...

tuttosport : '#Suarez tra #Juve e #Barcellona, si allontana l'#AtleticoMadrid' ?? ?? - romeoagresti : La #Juve continua a lavorare senza sosta su #Suarez. Da domani, probabilmente NON lunedì, l’uruguaiano sosterrà l’e… - CorSport : '#Suarez, duello #Juve-#Barcellona: si allontana l'#AtleticoMadrid' ?? ?? - juventusmood : #Suarez non convocato per l’amichevole di domani del #Barcellona - isamiccoli52 : RT @SMontemorra: Suarez non convocato per l’amichevole di oggi del Barcellona -