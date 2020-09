The Handmaid’s Tale 4 pronta a riavviare le riprese col debutto alla regia di Elisabeth Moss (Di venerdì 11 settembre 2020) A circa sei mesi dalla brusca ma inevitabile sospensione delle riprese, The Handmaid’s Tale 4 è pronta a ripartire. La conferma è arrivata da Bradley Whitford – interprete del Comandante Lawrence –, che in un’intervista a TVLine ha prospettato il riavvio della produzione dopo due settimane – ormai trascorse – di isolamento per il cast e la troupe della serie Hulu. Una durissima quarantena di 15 giorni, ha precisato. Intendo dire che non abbiamo neppure il permesso di lasciare le nostre stanze. Whitford, protagonista di recente di una reunion virtuale con il cast di The West Wing, non si è lasciato sfuggire alcuno spoiler sui nuovi episodi, ma ha confermato che la ripartenza delle riprese coincide con il debutto ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 settembre 2020) A circa sei mesi dbrusca ma inevitabile sospensione delle, The Handmaid’s4 èa ripartire. La conferma è arrivata da Bradley Whitford – interprete del Comandante Lawrence –, che in un’intervista a TVLine ha prospettato il riavvio della produzione dopo due settimane – ormai trascorse – di isolamento per il cast e la troupe della serie Hulu. Una durissima quarantena di 15 giorni, ha precisato. Intendo dire che non abbiamo neppure il permesso di lasciare le nostre stanze. Whitford, protagonista di recente di una reunion virtuale con il cast di The West Wing, non si è lasciato sfuggire alcuno spoiler sui nuovi episodi, ma ha confermato che la ripartenza dellecoincide con il...

