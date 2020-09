Teme di avere il covid-19, madre 45enne si toglie la vita lanciandosi dal quinto piano (Di venerdì 11 settembre 2020) Una tosse persistente, sopraggiunta nell’ultimo periodo ed un ossessione, come un tarlo. Pensava di avere il covid-19 e lo ripeteva ossessivamente al marito, nonostante i tentativi dell’uomo di calmarla e nonostante il tentativo del medico di famiglia di riassicurarla. Temeva di stare male e Temeva frattanto di non poter iniziare il lavoro il prossimo 14 … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

luragiuseppe : RT @gianni_pinelli: 'Maestra teme di avere il coronavirus e si suicida gettandosi dalla finestra'. Credo che molti nelle redazioni di giorn… - MarcoAmarnath : Maestra teme di avere il coronavirus e si suicida gettandosi dalla finestra. Congratulazioni a media e 'giornalisti… - jobwithinternet : Maestra teme di avere il coronavirus e si suicida gettandosi dalla finestra - Raff_Napolitano : Roma: Maestra teme di avere il #Covid_19 e si lancia dalla finestra, è morta - obaolo66 : Maestra teme di avere il coronavirus e si suicida gettandosi dalla finestra -

