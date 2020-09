Stupro di gruppo a Matera, otto ragazzi contro due minorenni (Di venerdì 11 settembre 2020) Stupro di gruppo a Matera durante una festa tra il 7 e l’8 settembre. Sarebbero stati otto ragazzi, scattati i primi arresti Stupro di gruppo a Matera. La polizia ha arrestato quattro ragazzi del branco composto in totale da otto che durante una festa tra il 7 e l’8 settembre avrebbero usato violenza contro due ragazzine inglesi non ancora maggiorenne. I fatti sono avvenuti a Marconia di Pisticci, nella provincia della città lucana, nel giardino della villa dove si teneva una festa. I ragazzi arrestati dalla polizia hanno tra i diciannove e ventitré anni. Il branco avrebbe picchiato violentemente con pugni e calci le due ... Leggi su bloglive (Di venerdì 11 settembre 2020)didurante una festa tra il 7 e l’8 settembre. Sarebbero stati, scattati i primi arrestidi. La polizia ha arrestato quattrodel branco composto in totale dache durante una festa tra il 7 e l’8 settembre avrebbero usato violenzaduene inglesi non ancora maggiorenne. I fatti sono avvenuti a Marconia di Pisticci, nella provincia della città lucana, nel giardino della villa dove si teneva una festa. Iarrestati dalla polizia hanno tra i diciannove e ventitré anni. Il branco avrebbe picchiato violentemente con pugni e calci le due ...

Agenzia_Ansa : Stupro turiste minorenni, erano in otto. Quattro arresti nel #Materano. La violenza sessuale di gruppo, durante una… - RaiNews : La violenza nella notte tra 7 e 8 settembre - whitegliss : M che bravi! E italianissimi ?????? - AnsaBasilicata : Turiste violentate: stupro di gruppo, erano in otto. Quattro sono stati arrestati, hanno tra i 19 e i 23 anni #ANSA - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Stupro turiste minorenni, erano in otto. Quattro arresti nel #Materano. La violenza sessuale di gruppo, durante una festa… -