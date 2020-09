Prove libere F1 GP Toscana Ferrari 1000 Mugello oggi in tv: orario e diretta streaming (Di venerdì 11 settembre 2020) Prende ufficialmente il via il weekend di gara al Mugello in occasione del Gran Premio della Toscana Ferrari 1000. Celebrazioni speciali per questo appuntamento inedito nel quale si festeggeranno i 1.000 GP nella storia della Rossa nella Formula 1. Alle ore 11:00 il via le libere 1 mentre nel pomeriggio, dalle 15:00, scatterà la seconda sessione di free practice. Le Prove libere del GP della Toscana verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv disponibili per gli abbonati al pacchetto sport. GP Toscana – Venerdì 11 settembre (diretta SKY SPORT UNO e SKY SPORT F1) Ore 11:00, ... Leggi su sportface

