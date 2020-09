Non obblighiamo i prof a fare i test per il Covid (Di venerdì 11 settembre 2020) In questi giorni, oltre a lavorare sui dati del contagio da Coronavirus, che sono significativi ma non allarmanti se li gestiamo con attenzione, dobbiamo analizzare e capire come ci stiamo comportando come individui e cittadini, come paese e come comunità che si districa da nove mesi con il Covid.Più volte ho detto, come altri scienziati, che la mascherina è un atto di responsabilità nei confronti del prossimo, verso la comunità, perché stiamo proteggendo chi ci sta accanto in un ufficio, su un mezzo di trasporto ed anche in strada se ci sono troppe persone, se siamo troppo vicini.E la mascherina è solo una delle nostre armi contro il contagio e la sua trasmissione ma forse la più cruciale perché è divenuta un simbolo, nel bene e nel male: nel momento in cui la situazione è apparsa maggiormente ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 settembre 2020) In questi giorni, oltre a lavorare sui dati del contagio da Coronavirus, che sono significativi ma non allarmanti se li gestiamo con attenzione, dobbiamo analizzare e capire come ci stiamo comportando come individui e cittadini, come paese e come comunità che si districa da nove mesi con il.Più volte ho detto, come altri scienziati, che la mascherina è un atto di responsabilità nei confronti del prossimo, verso la comunità, perché stiamo proteggendo chi ci sta accanto in un ufficio, su un mezzo di trasporto ed anche in strada se ci sono troppe persone, se siamo troppo vicini.E la mascherina è solo una delle nostre armi contro il contagio e la sua trasmissione ma forse la più cruciale perché è divenuta un simbolo, nel bene e nel male: nel momento in cui la situazione è apparsa maggiormente ...

