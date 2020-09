La Sardegna impone i test per chi arriva nell'isola (Di venerdì 11 settembre 2020) AGI - Mascherina h24 anche all'aperto dove non si possano rispettare le distanze interpersonali e test per il Covid-19 per chi arriva in Sardegna, dalla penisola o dall'estero: sono le novità introdotte dalla nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Christian Solinas e in vigore fino al 7 ottobre prossimo. L'ordinanza Da lunedì prossimo, 14 settembre, tutti i passeggeri in arrivo nell'isola, fermo restando l'obbligo della registrazione on line già in vigore, "sono invitati a presentare, all'atto dell'imbarco, l'esito di un test – sierologico (IgG e IgM) o molecolare (RNA) o Antigenico rapido – eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza, che abbiano dato esito negativo per covid-19", si legge nel provvedimento. ... Leggi su agi (Di venerdì 11 settembre 2020) AGI - Mascherina h24 anche all'aperto dove non si possano rispettare le distanze interpersonali eper il Covid-19 per chiin, dalla peno dall'estero: sono le novità introdotte dalla nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Christian Solinas e in vigore fino al 7 ottobre prossimo. L'ordinanza Da lunedì prossimo, 14 settembre, tutti i passeggeri in arrivo, fermo restando l'obbligo della registrazione on line già in vigore, "sono invitati a presentare, all'atto dell'imbarco, l'esito di un– sierologico (IgG e IgM) o molecolare (RNA) o Antigenico rapido – eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza, che abbiano dato esito negativo per covid-19", si legge nel provvedimento. ...

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna impone La Sardegna impone i test per chi arriva nell'isola AGI - Agenzia Giornalistica Italia Sardegna, tampone Covid obbligatorio per chi arriva: l'ordinanza

Sardegna: mascherina obbligatoria h24 anche all’aperto Nella stessa ordinanza, riporta l’Ansa, il governatore Christian Solinas impone subito l’obbligo di indossare la mascherina h24 anche ...

