La Juve chiude il bilancio 2020 in rosso: i dati ufficiali (Di venerdì 11 settembre 2020) Juventus bilancio 2020 – La Juventus ha chiuso il bilancio 2020 in rosso per 71,4 milioni, con ricavi a 573 milioni (-8%) e costi per 414 milioni (-10%). Lo ha annunciato il club bianconero dopo il CdA odierno. Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (la “Società” o “Juventus”), riunitosi oggi, con collegamento … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 11 settembre 2020)ntus– Lantus ha chiuso ilinper 71,4 milioni, con ricavi a 573 milioni (-8%) e costi per 414 milioni (-10%). Lo ha annunciato il club bianconero dopo il CdA odierno. Il Consiglio di Amministrazione dintus Football Club S.p.A. (la “Società” o “ntus”), riunitosi oggi, con collegamento … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

tuttosport : #Stadium, sfida aperta. #Governo chiude, #Juve tornerà alla carica - cmdotcom : UFFICIALE: la #Juve chiude il bilancio in rosso, -71 milioni nel 2020. Tutti i dati - lory_juve : RT @irrisolvibile: Il calciomercato chiude il 5 ottobre 2020. Mi riservo il diritto di trarre conclusioni e, eventualmente, sclerare a par… - AleInBiancoNero : @LePortinaie Plusvalenze per sistemare i buchi di bilancio. Il problema è che non bastano mai. queste plusvalenze,… - juve_grecchi : RT @VinceJfc: #AccaddeOggi l'#11settembre 2011 (9 anni fa), la prima partita ufficiale allo Juventus stadium si chiude con un netto 4-1 a… -