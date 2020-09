Johnny Depp, il processo contro Amber Heard è stato rinviato (Di sabato 12 settembre 2020) Il processo che vede ancora contrapposti Johnny Depp e Amber Heard, ma questa volta in un tribunale americano, è stato rinviato, e non per gli impegni di lavoro dei due ex coniugi. Il processo che vede ancora Johnny Depp contro Amber Heard è stato rinviato, come svelato da Deadline, ma sembra che non c'entri nulla la richiesta del divo per evitare interferenze con le riprese di Animali Fantastici 3. Il giudice Bruce White, durante un'udienza nella contea di Fairfax in Virginia, ha fatto sapere che il processo per diffamazione contro Amber Heard sarà ... Leggi su movieplayer (Di sabato 12 settembre 2020) Ilche vede ancora contrapposti, ma questa volta in un tribunale americano, è, e non per gli impegni di lavoro dei due ex coniugi. Ilche vede ancora, come svelato da Deadline, ma sembra che non c'entri nulla la richiesta del divo per evitare interferenze con le riprese di Animali Fantastici 3. Il giudice Bruce White, durante un'udienza nella contea di Fairfax in Virginia, ha fatto sapere che ilper diffamazionesarà ...

Ultime Notizie dalla rete : Johnny Depp Amber Heard si oppone alla richiesta di Johnny Depp: “Non fa alcuno sforzo per rispettare le date del DR COMMODORE Johnny Depp, il processo contro Amber Heard è stato rinviato

