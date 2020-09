"Insieme solo per tenere in piedi Conte". M5s-Pd smascherati anche de Floris: soldi europei, al galoppo verso il disastro (Di venerdì 11 settembre 2020) Se anche un mite, un insospettabile come Giovanni Floris dice che M5s e Pd stanno Insieme al governo soltanto per il potere, per la poltrona. Insomma, se anche il conduttore di DiMartedì dice che di loro ci si può fidare zero. Il ragionamento piove a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, la puntata in onda su La7 giovedì 10 settembre, in cui Floris non usa giri di parole: "M5s e Pd stanno Insieme solo per tenere in piedi Giuseppe Conte", premette. Dunque, il ragionamento si sposta sul Recovery Plan, crocevia fondamentale per poter accedere agli aiuti stanziati dall'Unione europea per affrontare l'emergenza coronavirus. Lo stesso Recovery Plan sul quale addirittura Sergio Mattarella ha esortato il ... Leggi su liberoquotidiano

Se anche un mite, un insospettabile come Giovanni Floris dice che M5s e Pd stanno insieme al governo soltanto per il potere, per la poltrona. Insomma, se anche il conduttore di DiMartedì dice che di l ...

Referendum, Renzi: "Solo tributo a demagogia"

Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Salvini non ha neanche l'abitudine di seguire i lavori parlamentari, io non ho votato come dice lui. ma questo è secondario". Lo dice Matteo Renzi a Radio Anch'io su Radio ...

