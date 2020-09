Giorgia Meloni: “Dialogo con Conte? Io ci sono, ma non sono scema” (Di venerdì 11 settembre 2020) “Dialogo con le opposizioni chiesto di nuovo da Conte? Rispedisco al mittente l’idea che dialogo non c’è stato per colpa delle opposizioni. Io ci sono ma non sono scema”. Lo ha detto Giorgia Meloni, a Start, su SkyTg24, in seguito alle parole premier Giuseppe Conte ad Euromed da Ajaccio. “Noi abbiamo proposto duemila emendamenti, ne hanno accolto uno – ha proseguito – Come lo vuole fare questo dialogo? Io ci sono, ma lui ci convocò dopo che fosse certo che il decreto bilancio fosse stato applicato, 55 miliardi che hanno speso senza interpellarci”. Leggi su sportface

