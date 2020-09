Ghost of Tsushima, un implausibile samurai (Di sabato 12 settembre 2020) I fantasmi di Tsushima sono quelli della storia e del cinema, illusioni spettrali, forme possibili ma ingannevoli, burattini in guisa di redivivi manipolati per sembrare così veri, con le loro ombre ectoplasmatiche, che quasi ci convincono, quasi. Ma in questo inganno fondato su premesse storiche e su ricordi e letture travisate del cinema c’è il Mito, tutto occidentale, di un Giappone feudale evolutosi tramite decenni di epica popolare con i fumetti, le serie televisive e i lungometraggi, una storia nella … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 12 settembre 2020) I fantasmi disono quelli della storia e del cinema, illusioni spettrali, forme possibili ma ingannevoli, burattini in guisa di redivivi manipolati per sembrare così veri, con le loro ombre ectoplasmatiche, che quasi ci convincono, quasi. Ma in questo inganno fondato su premesse storiche e su ricordi e letture travisate del cinema c’è il Mito, tutto occidentale, di un Giappone feudale evolutosi tramite decenni di epica popolare con i fumetti, le serie televisive e i lungometraggi, una storia nella … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Arrivato sul mercato da un mese o poco più, Ghost of Tsushima si è conquistato subito il favore di critica e pubblico, confermandosi come uno degli ultimi grandi titoli della stagione di chiusura di P ...

