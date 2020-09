Fifa 21: addio al catalogo EASFC! (Di venerdì 11 settembre 2020) Con un messaggio sui profili social, ed un successivo comunicato sul sito ufficiale, EA Sports ha annunciato la rimozione da Fifa 21 del catalogo EASFC che dunque, a partire da questa edizione, non sarà più disponibile nel gioco Quasi tutti gli oggetti che erano in precedenza presenti nel catalogo saranno comunque disponibili in altre aree … L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa

