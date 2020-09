Emmy Awards, Jimmy Kimmel: «Senza pubblico, ma focus sul talento di chi lavora in tv» (Di venerdì 11 settembre 2020) A causa della pandemia globale, quest’anno anche la cerimonia degli Emmy Awards sarà gestita in un modo completamente diverso, per garantire le norme sul distanziamento sociale. Variety, la testata specializzata nelle news del mondo di Hollywood, ha interpellato a riguardo Jimmy Kimmel, 52 anni, che si occuperà della conduzione dell’evento mediatico (e che aveva già presentato nel 2012 e nel 2016). Jimmy Kimmel (Photo by Getty Images/Getty Images for Global Citizen ) Il pubblico non sarà presente in sala Per la prima volta, infatti, non ci sarà un pubblico presente a onorare la cerimonia (sotto, le nomination), che si terrà la sera del 20 settembre 2020. Questo aspetto, però, non ... Leggi su iodonna

WarnerBrosIta : Meryl Streep e Laura Dern sono candidate agli Emmy Awards 2020 come 'Migliori Attrici non protagoniste' per la loro… - mind3bug : RT @FillerSerial: Lotta apertissima per la statuetta come #miglior #attrice non #protagonista in una #serietv #limitata o #miniserie Tutt… - FillerSerial : Chi vincerà l'#Emmys2020 come miglior #attore non protagonista in una serie #drammatica ? #giancarloesposito… - FillerSerial : Lotta apertissima per la statuetta come #miglior #attrice non #protagonista in una #serietv #limitata o #miniserie… - mind3bug : RT @FillerSerial: #Homeland #OZARK #thecrown #TheMorningShow #SuccessionHBO chi vincerà il premio per la #miglior #regia di una #serietv… -

Ultime Notizie dalla rete : Emmy Awards Gli Emmy Awards cambiano volto: come saranno i più attesi premi della Tv al tempo del Coronavirus Open Addio a Diana Rigg, "Bond girl" e star del Trono di Spade

Addio a Diana Rigg, attrice famosa anche per aver interpretato Olenna Tyrell nella serie americana Hbo "Il Trono di Spade". Inglese, aveva 82 anni ed è morta per un cancro che, stando a quando riferit ...

Addio a Diana Rigg, fu Lady Olenna in “Game of Thrones”

E’ morta Diana Rigg, storica interprete britannica. Aveva 82 anni ed è nota soprattutto per aver interpretato Olenna Tyrell nella popolare serie Game of Thrones. La serie le aveva regalato ben 4 candi ...

Addio a Diana Rigg, attrice famosa anche per aver interpretato Olenna Tyrell nella serie americana Hbo "Il Trono di Spade". Inglese, aveva 82 anni ed è morta per un cancro che, stando a quando riferit ...E’ morta Diana Rigg, storica interprete britannica. Aveva 82 anni ed è nota soprattutto per aver interpretato Olenna Tyrell nella popolare serie Game of Thrones. La serie le aveva regalato ben 4 candi ...