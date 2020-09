Covid: la Francia adotta la quarantena dimezzata di 7 giorni (Di venerdì 11 settembre 2020) Il governo francese lo aveva preannunciato qualche giorno fa e oggi è arrivata l'ufficializzazione: la quarantena non durerà più 14 giorni ma solo 7. Una decisione comunicata dal premier Jean Castex ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 11 settembre 2020) Il governo francese lo aveva preannunciato qualche giorno fa e oggi è arrivata l'ufficializzazione: lanon durerà più 14ma solo 7. Una decisione comunicata dal premier Jean Castex ...

