Calciomercato Genoa – Affari e trattative 11 settembre (Di venerdì 11 settembre 2020) Calciomercato Genoa – Affari e trattative 11 settembre. Faggiano sogna il colpo dalla Premier League e rallenta per Karsdorp, mentre l’ufficialità per Zajc dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Pronto lo scambio col Verona che riporterà Stepinski agli ordini di Maran. Ufficiali due cessioni minori definitive, in definizione il prestito di un giovane all’Empoli. Calciomercato Genoa – Affari e trattative 11 settembre Ieri sera il Genoa ha accolto Miha Zajc: il trequartista sloveno ex Empoli arriva dal Fenerbahce in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di Euro. Operazione definita e in attesa soltanto dell’ufficialità che dovrebbe arrivare ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Genoa, stasera arriva #Zajc: poi c'è #Karsdorp - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Genoa in chiusura per #Zajc. #Karsdorp e #Ranocchia nel mirino - DiMarzio : #Perin difenderà ancora la porta del #Genoa: trattativa in chiusura con la #Juventus per il suo ritorno - NMercato24 : Danny Rose nel mirino del Genoa. #calciomercato #10settembre #Tottenham - canipkaya1907 : RT @DiMarzio: #Genoa, stasera arriva #Zajc: poi c'è #Karsdorp -