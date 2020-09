Vettel-Aston Martin:il tedesco guiderà per il team di Stroll (Di giovedì 10 settembre 2020) Vettel-Aston Martin è ora ufficiale. Il tedesco,prenderà il posto di Sergio Perez nella scuderia di proprietà di Lawrence Stroll. La notizia era nell’aria già da qualche settimana ma l’annuncio ufficiale è arrivato solo nelle ultime ore. Vettel guiderà per l’Aston Martin che sotto la guida di Stroll, torna in Formula Uno dopo un’assenza durata circa 60 anni. Vettel-Aston Martin:una nuova avventura Per Sebastian Vettel è l’inizio di una nuova avventura. Dopo i mondiali conquistati con la Red Bull e le stagioni a bordo della Ferrari, per il tedesco inizia una nuova ... Leggi su sport.periodicodaily

