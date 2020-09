Velletri, minacce di morte alla fidanzata incinta di Gabriele Bianchi: ‘Anche noi vittime come Willy’ (Di giovedì 10 settembre 2020) Sono piene di tristezza e di paura le parole di Silvia Ladaga, fidanzata di Gabriele Bianchi, uno dei presunti assassini del giovane Willy Monteiro: «Penso a Willy, che è la prima vittima di questa storia. Ma poi ci siamo noi, che in queste ore stiamo subendo insulti e minacce di morte» spiega Silvia. La ragazza, figlia del politico e coordinatore di Forza Italia di Velletri Salvatore Lagada, aspetta un figlio da Gabriele Bianchi e al momento è al quinto mese di gravidanza. A commentare l’accaduto anche il padre della ragazza, nonché suocero di Gabriele Bianchi: «Mia figlia sta male – dichiara Salvatore Lagada – fino a ieri era convinta di avere al suo fianco ... Leggi su ilcorrieredellacitta

«Le telecamere hanno ripreso solo l'arrivo e la partenza dell'auto dove a bordo erano presenti i fratelli Bianchi ma non hanno ripreso la scena della rissa». Lo afferma l'avvocato Massimiliano Pica al ...AGI - Lesioni in diverse parti del corpo, non solamente su torace e addome. Un quadro politraumatico dovuto al pestaggio subito. E' questo il primo risultato dell'autopsia eseguita all'istituto di med ...