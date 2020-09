Uomini e donne, Maria De Filippi svela: "Arrivò una segnalazione su Tina Cipollari ed era vera" (Di giovedì 10 settembre 2020) Nel corso della puntata di giovedì 10 settembre 2020 di Uomini e donne (nella quale, tanto per cambiare, Gemma è stata protagonista litigando Nicola-Sirius e beccandosi le critiche di Tina Cipollari), Maria De Filippi ha fatto una interessante rivelazione.La conduttrice, infatti, giustificando l'insolita scelta di un corteggiatore (Antonello) di ballare con una corteggiatrice (Gabriella), ha ricordato che la storia d'amore tra Tina e il suo ex marito Kiko Nalli nacque in maniera non propriamente convenzionale. 10 settembre 2020 16:02. Leggi su blogo

