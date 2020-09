Svezia vicina alla vittoria sul coronavirus; Nessun Lockdown e nessun obbligo di mascherine (Di giovedì 10 settembre 2020) La Svezia è passata dall’essere il paese con il maggior numero di infezioni in Europa a quello più sicuro Mentre il resto dell’Europa e del mondo rimane sotto la morsa di regole draconiane e la minaccia di nuovi blocchi, la Svezia, che ha permesso ai suoi cittadini di rimanere liberi durante l’intera pandemia, ha praticamente dichiarato la vittoria sul coronavirus. Il paese ora ha uno dei tassi di infezione più bassi del pianeta ed è difficile non ammirare come ha gestito lo scorso anno, senza regole di blocco rigorose o mascherine facciali obbligatorie. Tutte le attività commerciali, scuole e luoghi pubblici sono rimasti aperti in Svezia per tutta la durata. “La Svezia è passata ... Leggi su databaseitalia

