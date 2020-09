Saviano durissimo con Zingaretti, Di Maio e Conte: «Il Pd non ha mai una posizione su nulla» (Di giovedì 10 settembre 2020) All’indomani della direzione Pd che ha schierato il partito a favore del Sì al referendum sul taglio dei parlamentari, Roberto Saviano aveva twittato «ma andate a cag*** voi e le vostre bugie». A 24 ore di distanza, in un’intervista a La Stampa, torna su quel post, e lo fa di fatto rincarando la dose contro il Pd e il suo leader, Nicola Zingaretti. Prima di schierarsi dall’altra parte della barricata in vista del referendum del 20 e 21 settembre: «Dopo la scelta della direzione Pd voterò continuamente No. E il mio sarà un voto contro questa classe dirigente». September 8, 2020 Quanto alle bugie menzionate nel tweet, Saviano dice: «La prima e più grande è l’inversione di rotta sulle politiche migratorie. Il dramma libico è talmente ... Leggi su open.online

