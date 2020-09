Ranieri Guerra: «Non è il caso di ridurre la quarantena sotto i dieci giorni» (Di giovedì 10 settembre 2020) Il governo francese vuole ridurre la quarantena per i positivi al Covid a 7 giorni. In Italia se ne inizia a parlare. Il Giornale intervista sul punto il direttore aggiunto dell’Oms, Ranieri Guerra. «Per ridurre la quarantena dev’esserci una concertazione nella Ue basata sull’evidenza scientifica e non sul calcolo politico o economico». E continua: «Ad oggi noi sappiamo che la contagiosità si abbatte solo dopo l’undicesimo giorno. E vista la situazione epidemica non proprio incoraggiante non è il caso di mettere in discussione questo punto fermo se non attraverso risultati chiari di ricerca e valutazione congiunta». Il tempo minimo di quarantena deve essere di 10 ... Leggi su ilnapolista

