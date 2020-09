Pradè mette la parola fine: “Mai alcun contatto con l’agente di Thiago Silva” (Di giovedì 10 settembre 2020) Durante la conferenza di stamattina, Daniele Pradè è tornato sulla vicenda Thiago Silva (oggi al Chelsea), mettendo la parola fine su una trattativa definita avviata e addirittura per qualcuno sul punto di concretizzarsi, mentre in realtà non è andata così. Ecco le parole di Pradè: “Conosco bene l’agente Paulo Tonietto e lui conosce me. Ma posso assicurare che in questi mesi non l’ho mai sentito”. Foto: Twitter ufficiale Fiorentina L'articolo Pradè mette la parola fine: “Mai alcun contatto con l’agente di Thiago Silva” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

