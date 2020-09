Pescara, Valdifiori: "A Napoli un anno bellissimo! Sfida difficile, azzurri tra i migliori in Europa" (Di giovedì 10 settembre 2020) C'è anche Mirko Valdifiori tra i convocati di Massimo Oddo per la Sfida che vedrà di fronte il Pescara proprio contro il Napoli. Leggi su tuttonapoli

PescaraCalcio : ??UFFICIALE! Mirko Valdifiori è un nuovo calciatore Pescara Calcio ?? #Benvenuto in #CasaPescara - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Napoli-Pescara, i convocati di Oddo: c’è l’ex azzurro Valdifiori: Napol… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PESCARA - Valdifiori: 'Non è la prima volta che torno a Napoli da ex, è già successo con le maglie di Torino e della Sp… - tuttonapoli : Pescara, Valdifiori: 'A Napoli un anno bellissimo! Sfida difficile, azzurri tra i migliori in Europa' - susydigennaro : RT @napolimagazine: PESCARA - Valdifiori: 'Non è la prima volta che torno a Napoli da ex, è già successo con le maglie di Torino e della Sp… -