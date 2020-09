Per Saviano, la morte di Willy è un segno del clima feroce che c’è in Italia, ormai (Di giovedì 10 settembre 2020) Per lo scrittore campano, i fatti di Colleferro ci dicono qualcosa di estremamente profondo su cui siamo tutti chiamati a riflettere. Parlare di odio razziale e orientamento politico degli aggressori è fuorviante. “Riflessioni superficiali che non possiamo permetterci”. E cita il giornalista Emanuele Macaluso I fatti di Colleferro, la brutale uccisione del giovane Willy Monteiro, … L'articolo Per Saviano, la morte di Willy è un segno del clima feroce che c’è in Italia, ormai proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

robertosaviano : IL PD È ORMAI SOLO VAPORE ACQUEO. Qui - NicolaPorro : #Scuola, per #Conte si riparte il 14 settembre, per i presidi no. Continua la beffa degli 11 milioni buttati per le… - repubblica : Referendum, Roberto Saviano attacca il Pd: 'Votano Sì solo per sopravvivere' - lella_50 : RT @robertosaviano: IL PD È ORMAI SOLO VAPORE ACQUEO. Qui - lella_50 : RT @jacopo_iacoboni: L'intervista di @robertosaviano a @lastampa è perfetta, giuste le domande, affilate le risposte. Qui Saviano non ne sb… -