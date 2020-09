Per Esselunga primo job day di massa interamente virtuale (Di giovedì 10 settembre 2020) Nella catena di supermercati sarà un algoritmo a creare il primo ranking delle 5mila candidature: il percordìso di selezione Leggi su ilsole24ore

Nady14853126 : @aammaturo Mia moglie lo ha portato a casa oggi pomeriggio, lo ha preso all esselunga, era una vita che non lo usav… - vapo59 : RT @francy97inter: Vado con mamma all’esselunga e a suo dire ho guidato sportivo per entrare nel parcheggio. “Guarda che non siamo a Monza… - Lucaaffigi : RT @PieEnne: È finito l’inchiostro nella penna usata da tonali per la firma. Ha fatto in tempo a scrivere solo il nome, ma non il cognome.… - trabs62 : @Chantaltomas Si, ma il resto dei prodotti tesi ormai tutti ad avere il marchio #esselunga a discapito della qualit… - MaricaGusmitta : Torna l’iniziativa #DiamogliUnaZampa #Esselunga di #MonzaBrianza per cani e gatti in difficoltà - -

Ultime Notizie dalla rete : Per Esselunga Per Esselunga primo job day di massa interamente virtuale Il Sole 24 ORE Esselunga a Lodi, la commissione territorio non ha potuto votare per un «disguido»

Salta il voto sull’operazione Esselunga. La commissione territorio in Broletto, per un disguido tecnico, rinvia il suo parere sul piano urbanistico all’ex Consorzio agrario di Lodi. Nel pomeriggio di ...

Tir si ribalta: traffico in tilt tra la Volta e San Zeno

Traffico in tilt dalle 11.30 di questa mattina sullo snodo tra il casello di Brescia Centro, la Statale 45bis e via Volta per un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone, che ha c ...

Salta il voto sull’operazione Esselunga. La commissione territorio in Broletto, per un disguido tecnico, rinvia il suo parere sul piano urbanistico all’ex Consorzio agrario di Lodi. Nel pomeriggio di ...Traffico in tilt dalle 11.30 di questa mattina sullo snodo tra il casello di Brescia Centro, la Statale 45bis e via Volta per un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone, che ha c ...