Minorenni su scooter rubato, fuggono all'alt della polizia locale (Di giovedì 10 settembre 2020) Nel pomeriggio di mercoledì 9 settembre 2020 poco dopo le 16.30 una pattuglia della polizia locale, in servizio nella zona di piazza De Ferrari, ha intimato l'alt a uno scooter in transito con due ... Leggi su genovatoday

genovatoday : Minorenni su scooter rubato, fuggono all'alt della polizia locale - GenovaQuotidian : Minorenni scappano si scooter rubato, acciuffati dalla Polizia locale dopo inseguimento mozzafiato -

Ultime Notizie dalla rete : Minorenni scooter

Genova24.it

Due ragazzini a bordo di un motorino risultato poi rubato scappano dopo l'alt della Polizia municipale che li insegue e li blocca. E' successo in piazza De Ferrari. La pattuglia della Polizia Locale h ...Roma, 10 set. (askanews) - La manifestazione si soffermerà sui programmi Ue per il sostegno alla transizione energetica, gli incentivi nazionali per l'efficienza energetica e gli interventi antisismic ...