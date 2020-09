L’istantanea – Aurelio De Laurentiis, esempio di antitaliano da mandare in esilio (Di giovedì 10 settembre 2020) Lui è perfetto, è il modello di antitaliano. Come ci spiegava Giorgio Bocca un grande giornalista che utilizzò questa parola per farne il titolo della sua fortunata rubrica sull’Espresso, esistono modelli intramontabili di cittadini da mandare in esilio. E Aurelio De Laurentiis è l’antitaliano in senso proprio, a suo agio nel fottersene degli altri, convinto com’è che contano solo i suoi diritti. I suoi diritti (alla ricchezza, alla popolarità, all’arroganza, alla strafottenza, anche alla vanità) ieri li ha ritenuti prevalenti davanti a un dovere minimo, civile: quello di evitare che la sua esposizione in pubblico provocasse danni ad altri. De Laurentiis, nonostante non si sentisse bene e ... Leggi su ilfattoquotidiano

massimo_san : RT @fattoquotidiano: L’istantanea – Aurelio De Laurentiis, esempio di antitaliano da mandare in esilio - PierluigiVinai : RT @fattoquotidiano: L’istantanea – Aurelio De Laurentiis, esempio di antitaliano da mandare in esilio - Noovyis : (L’istantanea – Aurelio De Laurentiis, esempio di antitaliano da mandare in esilio) Playhitmusic - - fattoquotidiano : L’istantanea – Aurelio De Laurentiis, esempio di antitaliano da mandare in esilio -

Ultime Notizie dalla rete : L’istantanea Aurelio