Juventus, Cirio: “Allianz Stadium sicuro, ecco quando riapre” (Di giovedì 10 settembre 2020) Niente tifosi allo stadio almeno fino al 7 ottobre: ciò è stato riconfermato dal DPCM del premier Conte, che ha tolto le speranze della Juventus, pronta a riaprire almeno parzialmente. I bianconeri si sono visti rifiutare un piano sicurezza, stilato in associazione con la Regione Piemonte. È stato proprio il presidente della regione, Alberto Cirio, a parlare per Tuttosport, spiegando i motivi della decisione del governo. Il presidente non ha gradito le difformità espresse dai ministri e la trascuratezza di alcuni altri club: “Ho sentito le valutazioni del Presidente Conte, che sono difformi da quelle che aveva espresso il Ministro Spadafora. Non è la prima volta che assistiamo ad una diversità di linea di condotta. Ma ho anche constatato che c’era disunione tra le società di calcio: non tutti ... Leggi su tuttojuve24

