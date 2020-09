Il maresciallo che ha soccorso Willy: "Tra le scene più cruente viste in anni di servizio" (Di giovedì 10 settembre 2020) “Willy? Una scena disperata, tra le più cruente della mia carriera”. A parlare sulle pagine del Corriere della Sera è il maresciallo Antonio Carella, tra i primi a soccorrere il 21enne ucciso durante una rissa a Colleferro. Alle 3,30 di domenica scorsa alcune grida, diverse dal frastuono ordinario dei fine settimana, salgono fino all’alloggio di servizio del maresciallo Antonio Carella. Pochi minuti e il carabiniere, 53 anni, è in strada, davanti all’aiuola che si affaccia in largo Santa Caterina a Colleferro.Il militare vede una decina di persone si muovono attorno a un ragazzo riverso a terra: è Willy Monteiro Duarte, già soccorso da un giovane di Colleferro che, per ... Leggi su huffingtonpost

"Willy? Una scena disperata, tra le più cruente della mia carriera". A parlare sulle pagine del Corriere della Sera è il maresciallo Antonio Carella, tra i primi a soccorrere il 21enne ucciso durante ...

