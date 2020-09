“Facebook distruggerà la nostra società?”: Mark Zuckerberg resta in silenzio per 5 secondi. Ed è la risposta (Di giovedì 10 settembre 2020) “Facebook può essere considerato un acceleratore della distruzione della società?”. Di fronte a questa domanda, Mark Zuckerberg, ceo e padre della piattaforma, è rimasto spiazzato e per cinque, lunghissimi, secondi non ha proferito parola. Poi ha detto: “Ho un pò più di fiducia nella democrazia, spero non sia mal riposta”. Aggiungendo: “Quello che facciamo, e credo faccia anche il resto di Internet in generale, è dare più potere alle persone”. Ma quei cinque secondi di silenzio sono stati la sua vera, spontanea, emblematica, risposta. È successo durante un’intervista per il programma “Axios on HBO”, nel corso della quale il fondatore del popolare social network è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano

