F1, Vettel in Aston Martin dal 2021: “Sono impressionato dai risultati del team” (Di giovedì 10 settembre 2020) “Sono lieto di condividere finalmente questa entusiasmante notizia sul mio futuro. Sono estremamente orgoglioso di diventare un pilota Aston Martin dal 2021“. Lo ha detto Sebastian Vettel dopo l’annuncio ufficiale del suo passaggio al team Aston Martin Racing Point a partire dal 2021. “E’ una nuova avventura per me con una casa automobilistica davvero leggendaria – ha detto il pilota tedesco -. Sono rimasto impressionato dai risultati che il team ha ottenuto quest’anno e credo che il futuro sia ancora più luminoso. L’energia e l’impegno di Lawrence Stroll è stimolante e credo che possiamo costruire qualcosa di molto speciale insieme. Ho ancora una grande passione per la ... Leggi su sportface

SkySportF1 : ? Vettel, dalla F1 2021 correrà con la Aston Martin #SkyMotori #F1 #Formula1 - Gazzetta_it : .@F1, ora è ufficiale: #Vettel correrà in @astonmartin il prossimo anno - mag1693_ : RT @perchetendenza: 'Sebastian Vettel': Perché è arrivata l'uffcialità: dalla prossima stagione sarà un pilota della Aston Martin (ora Raci… - Franci93 : F1, #Vettel: 'Correre con #AstonMartin sarà un privilegio'. - Mendes_sVoice : RT @giulint: QUESTA NON È UN’ESERCITAZIONE SEBASTIAN VETTEL ANDRÀ IN ASTON MARTIN NEL 2021, RIPETO NON È UN’ESERCITAZIONE SEBASTIAN VETTEL… -