Domenico Tuccillo (Pd): Porto e area metropolitana, dare attuazione alle ZES (Di giovedì 10 settembre 2020) E’ il mare, una delle risorse più autentiche della Campania, la leva per la ripresa economica della Campania per Domenico Tuccillo, candidato al Consiglio regionale della lista del PD a sostegno del presidente De Luca. Tuccillo, giornalista e docente di materie letterarie, è stato deputato per tre legislature e sindaco di Afragola dal 2013 al 2018. “La ripresa dei traffici marittimi fa del Mezzogiorno una grande piattaforma collocata al centro del Mediterraneo – sottolinea Tuccillo -. La Campania e Napoli possono essere un punto di approdo strategico per gli scambi commerciali, ma anche per il traffico turistico. Occorre per questo attrezzare in modo adeguato le nostre aree portuali e retroportuali, prevedendo per quest’ultime l’attuazione di quelle Zes, Zone ... Leggi su ildenaro

