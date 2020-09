Dalla Lega assicurano: "Norme anti-covid rispettate, ma scattano procedure per chi era in contatto con ADL" (Di giovedì 10 settembre 2020) Nell'assemblea di Lega di ieri a Milano erano presenti tutti i rappresentanti delle 20 società di Serie A, tra presidenti e dirigenti. Leggi su tuttonapoli

borghi_claudio : Noto con 'soddisfazione' dalla rassegna stampa che il fatto che ci siano stati 40 milioni in banchi ordinati ad una… - GrimoldiPaolo : In provincia di #Milano lunedì alla riapertura della #scuola mancheranno circa 20mila precari, di questi 12mila… - Lega_B : Dalla decima alla tredicesima giornata di #SerieBKT! Qui di seguito buona parte del mese di dicembre?? - Gianni81979496 : RT @LaNotiziaTweet: Risorse senza precedenti per la #scuola. L’Italia esempio per l’Europa. Il deputato #M5S @GianlucaVacca punta il dito c… - ClementeUol : Risorse senza precedenti per la scuola. L’Italia esempio per l’Europa. Il deputato M5S Vacca punta il dito contro l… -