Controlli antidroga: 5 pusher arrestati e uno denunciato (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma – Sei pusher sono finiti nella rete di Controlli che, nelle ultime ore, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno eseguito nel centro storico e nella periferia della Capitale. Sequestrati anche 52 grammi di droga e 570 euro in contanti. Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un 46enne romano, gia’ noto alle forze dell’ordine, che a seguito di un controllo in via Luigi Gigliotti, e’ stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina, 26 grammi di marijuana, 4 grammi di hashish e 250 euro, ritenuti provento dello spaccio. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato una 38enne romana sorpresa a cedere alcune dosi di eroina ad un 52enne. La donna aveva con se’ un involucro contenente altro quantitativo della stessa droga e 130 ... Leggi su romadailynews

