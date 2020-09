Benevento, donna salva i tre fratelli dalla casa in fiamme. Poi muore (Di giovedì 10 settembre 2020) Tragedia a Dugenta , in provincia di Benevento. Una donna di 49 anni, Patrizia Napolitano , ha dato la vita nel tentativo di salvare i suoi fratelli, uno dei quali affetto da disabilità. La donna è ... Leggi su quotidiano

