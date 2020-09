Ancelotti: “James Rodriguez è un giocatore fantastico e professionale” (Di giovedì 10 settembre 2020) Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione di James Rodriguez. Siamo contenti di avere questi giocatori. Penso che il club abbia fatto un lavoro fantastico, questi arrivi erano prioritari per noi. Siamo molto felici e ora lavoriamo per una buona stagione. So la passione dei nostri tifosi, sono molto emozionati per gli acquisti, vogliono un club competitivo in Premier League e noi possiamo soddisfare questo desiderio, faremo del nostro meglio. Conosco bene James, con me ha fatto molto bene e ho molta fiducia in lui: è un giocatore fantastico e professionale. Ha molta qualità, sono sicuro che lo mostrerà anche in questa competizione. Merita, per le qualità che ha, di giocare qui e sono sicuro che farà vedere ... Leggi su ilnapolista

